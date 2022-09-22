Journal of Agricultural and Food Chemistry: найден новый тип сахарозаменителей из цитрусов

Ученые из Института пищевых и сельскохозяйственных наук Университета Флориды нашли новый тип сахарозаменителей в цитрусовых. Результаты работы описаны в Journal of Agricultural and Food Chemistry.

Современные натуральные и низкокалорийные подсластители обладают специфическим послевкусием. В настоящее время существует только шесть синтетических и два натуральных заменителя сахара, одобренных FDA (Управлением по контролю за качеством пищевых продуктов и лекарственных препаратов). Разработанная технология откроет новые возможности для пищевой промышленности с сохранением сладкого вкуса и отсутствием калорий.

В ходе исследования специалисты выделили 11 сортов цитрусовых, в которых были найдены восемь соединений, повышающих сладость. Среди них оказались: UF 914 (гибрид грейпфрута), а также EV-2 и OLL-20 (сладкие апельсины) и мандарины Sugar Belle, Bingo, 13-51, 18A-4-46, 18A-9-39, 18A-10-38. Предварительные испытания показали, что эффективность вкусовых метаболитов может быть усовершенствована.

В сентябре 2021 года американские ученые заявили, что напитки с содержанием сахарозаменителя сукралозы могут усиливать аппетит и чувство голода у женщин и людей с ожирением.