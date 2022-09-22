В Швеции выступили против возможного возвращения российских лыжников на турниры

Глава Федерации лыжных видов спорта Швеции выступила против допуска российских спортсменов

Глава Федерации лыжных видов спорта Швеции Карин Маттссон выступила против допуска российских спортсменов на международные соревнования. Ее слова приводит Expressen.

«Наша позиция заключается в том, что на данный момент это немыслимо. Мы не понимаем, почему генеральный секретарь Международной федерации лыжного спорта так сказал (допустил участие россиян — прим. "Ленты.ру")», — заявила Маттссон. Она подчеркнула, что в Швеции прямо противоположное мнение о допуске россиян.

Ранее 22 сентября в Международной федерации лыжных гонок (FIS) намекнули на возможное возвращение россиян на турниры. «Речь идет не о проведении соревнований в России, а об участии спортсменов в мероприятиях FIS и Кубках мира», — заявил генеральный секретарь организации Мишель Вион.

1 марта Федерация лыжных видов спорта Норвегии отстранила российских спортсменов от стартов, которые проводятся на территории страны. Позже FIS распространила запрет на все соревнования под эгидой организации.