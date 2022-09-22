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В Швеции выступили против возможного возвращения российских лыжников на турниры

Глава Федерации лыжных видов спорта Швеции выступила против допуска российских спортсменов

Фото: Scanpix Sweden / Reuters

Глава Федерации лыжных видов спорта Швеции Карин Маттссон выступила против допуска российских спортсменов на международные соревнования. Ее слова приводит Expressen.

«Наша позиция заключается в том, что на данный момент это немыслимо. Мы не понимаем, почему генеральный секретарь Международной федерации лыжного спорта так сказал (допустил участие россиян — прим. "Ленты.ру")», — заявила Маттссон. Она подчеркнула, что в Швеции прямо противоположное мнение о допуске россиян.

Ранее 22 сентября в Международной федерации лыжных гонок (FIS) намекнули на возможное возвращение россиян на турниры. «Речь идет не о проведении соревнований в России, а об участии спортсменов в мероприятиях FIS и Кубках мира», — заявил генеральный секретарь организации Мишель Вион.

1 марта Федерация лыжных видов спорта Норвегии отстранила российских спортсменов от стартов, которые проводятся на территории страны. Позже FIS распространила запрет на все соревнования под эгидой организации.

Дарья Коршунова
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