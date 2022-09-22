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Владелец Tesla пожаловался на дорогой ремонт автомобиля

Business Insider: владелец Tesla продал авто из-за дорогостоящей замены батареи

Фото: Patrick Pleul / Reuters

Владелец Tesla из Канады продал свой автомобиль, так как оказался не способен оплатить дорогостоящий ремонт. Об этом сообщает издание Business Insider.

Журналисты издания обратили внимание на видео в TikTok владельца электрокара Tesla Марио Селайи. По словам Марио, через 77 тысяч миль пробега у его машины отказал аккумулятор, хотя производитель уверял, что батареи рассчитаны на пробег от 300 до 500 тысяч миль. В результате поломки автомобиль заблокировался и Салейя не смог попасть внутрь машины.

Автор заявил, что ранее он жаловался на нестабильную работу аккумулятора, но в Tesla заявил, что гарантия не покрывает ремонт. В сервисном центре замену аккумулятора оценили в сумму более чем 20 тысяч долларов. Журналисты отметили, что обладатели электрокаров Tesla ранее возмущались по поводу дорогого обслуживания автомобиля и замену батареи, оцененную в 20-30 тысяч долларов.

В итоге Селайя продал автомобиль новому владельцу, которому пришлось частично разобрать электрокар, чтобы разблокировать двери и снять проблемный аккумулятор. «Это будет конец моего путешествия вместе с Tesla», — подытожил автор.

В конце 2021 года блогер из Финляндии Туомас Катайнен возмутился слишком дорогой заменой батареи своего электрокара Tesla. Посчитав, что ему выйдет дешевле купить новую машину, Катайнен взорвал электромобиль и записал процесс на видео.

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Андрей Ставицкий
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