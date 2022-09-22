Владелец Tesla пожаловался на дорогой ремонт автомобиля
Владелец Tesla из Канады продал свой автомобиль, так как оказался не способен оплатить дорогостоящий ремонт. Об этом сообщает издание Business Insider.
Журналисты издания обратили внимание на видео в TikTok владельца электрокара Tesla Марио Селайи. По словам Марио, через 77 тысяч миль пробега у его машины отказал аккумулятор, хотя производитель уверял, что батареи рассчитаны на пробег от 300 до 500 тысяч миль. В результате поломки автомобиль заблокировался и Салейя не смог попасть внутрь машины.
Автор заявил, что ранее он жаловался на нестабильную работу аккумулятора, но в Tesla заявил, что гарантия не покрывает ремонт. В сервисном центре замену аккумулятора оценили в сумму более чем 20 тысяч долларов. Журналисты отметили, что обладатели электрокаров Tesla ранее возмущались по поводу дорогого обслуживания автомобиля и замену батареи, оцененную в 20-30 тысяч долларов.
В итоге Селайя продал автомобиль новому владельцу, которому пришлось частично разобрать электрокар, чтобы разблокировать двери и снять проблемный аккумулятор. «Это будет конец моего путешествия вместе с Tesla», — подытожил автор.
В конце 2021 года блогер из Финляндии Туомас Катайнен возмутился слишком дорогой заменой батареи своего электрокара Tesla. Посчитав, что ему выйдет дешевле купить новую машину, Катайнен взорвал электромобиль и записал процесс на видео.