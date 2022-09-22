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Освобожденный российский солдат заявил об издевательствах ВСУ над пленными

Освобожденный российский солдат Старостин заявил об издевательствах ВСУ над пленными

Фото: Пресс-служба Минобороны РФ / РИА Новости

Бойцы Вооруженных сил Украины (ВСУ) держали российских пленных в сырых подвалах без еды и жестоко избивали. Об этих издевательствах заявил в интервью «Известиям» освобожденный солдат Вячеслав Старостин.

По мнению россиянина, на Украине есть фашисты. «Издеваются жестко. (...) В подвале жили, спали на поддонах. Чувство голода было постоянное», — сказал Старостин, предположив, что после плена похудел на 10 килограммов.

Освобожденный военнослужащий также поблагодарил всех, кто занимался обменом пленных.

22 сентября Минобороны показало кадры прибытия российских солдат после обмена пленными с Украиной.

На видеозаписи видно, как военнослужащие покидают борт самолета Ил-76.

Накануне российское военное ведомство сообщило об обмене пленными. С подконтрольной Киеву территории Украины были возвращены 55 военнослужащих Вооруженных сил России, Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР).

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Анна Щербакова
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