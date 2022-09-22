Пользователей WhatsApp призвали проверить две настройки

Пользователям WhatsApp посоветовали включить дополнительную блокировку экрана

Пользователей мессенджера WhatsApp, которые переживают из-за того, что их переписку могут прочитать посторонние люди, призвали обратить внимание на два пункта в настройках приложения. Как сообщает The Sun, с их помощью можно сделать обмен сообщениями более безопасным.

В первую очередь пользователям порекомендовали проверить, включена ли у них дополнительная блокировка экрана в WhatsApp. Эта функция сделает невозможным использование мессенджера для тех, кто держит в руках чужой разблокированный телефон, так как для доступа к WhatsApp нужно будет еще раз разблокировать экран.

Чтобы включить эту функцию в версии мессенджера для iPhone, необходимо открыть приложение, зайти в настройки и выбрать пункт «Учетная запись», а затем — «Конфиденциальность». После этого нужно перейти во вкладку «Блокировка экрана» и выбрать опцию «Требовать Touch ID» или «Требовать Face ID».

Второй полезной функцией в издании сочли самоуничтожающиеся сообщения. Если активировать ее, старые переписки будут автоматически удаляться. Включить эту опцию можно, если выбрать во вкладке «Конфиденциальность» строку «Таймер» и задать нужное время: 24 часа, 7 дней или 90 дней.

Ранее в сентябре стало известно, что в мессенджере WhatsApp появится новая функция, с помощью которой пользователи могут создавать персонализированные аватары и делать с ними наборы стикеров. Кроме того, аватары можно будет использовать как маски во время видеозвонков. Пока эта функция работает только в бета-версии мессенджера для Android. Когда именно она станет доступна для всех пользователей WhatsApp, не уточняется.