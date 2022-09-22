США указали на степень готовности ядерных сил после заявлений Путина

Пентагон заявил об отсутствии изменений в готовности ядерных сил США после слов Путина

США не видят причин в изменении уровня готовности ядерных сил после слов президента России Владимира Путина о ядерном оружии. Об этом сообщил представитель Пентагона бригадный генерал ВВС США Патрик Райдер, передает ТАСС.

«Безусловно, мы будем продолжать внимательно следить за Россией и серьезно относиться к любым высказываниям. Но на данном этапе мы не видели ничего, что указывало бы на необходимость изменения какого-либо подхода с нашей точки зрения», — указал Райдер.

Накануне генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Североатлантический альянс не видит изменений в готовности стратегических ядерных сил России, но продолжает следить за развитием ситуации. «До сих пор мы не наблюдаем каких-либо изменений в готовности ядерных сил, но мы внимательно мониторим и сохраняем бдительность», — подчеркнул он. По его мнению, сообщения о частичной мобилизации в России благоприятно влияют на готовность продолжения помощи Украине со стороны западных стран.

21 сентября российский президент Владимир Путин предостерег страны, которые пытаются шантажировать Москву ядерным оружием. Говоря об упомянутых государствах, лидер отметил, что они «должны знать, что роза ветров может развернуться и в их сторону». Кроме того, Путин объявил о проведении в России частичной мобилизации.

