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Генштаб заявил о возможности замещения медработников женщинами по мобилизации

Генштаб: женщин могут призвать для замещения медиков, но потребность в них минимальная

Фото: Сергей Аверин / РИА Новости

Женщины по частичной мобилизации, имеющие соответствующие военно-учетные специальности, могут замещать должность медработников. Об этом заявил представитель Главного организационно-мобилизационного управления Генштаба ВС РФ контр-адмирал Владимир Цимлянский, передает ТАСС.

«Конечно же, имеются такие должности, которые могут замещаться женщинами, имеющими соответствующие военно-учетные специальности», — отметил он.

К таким должностям Цимлянский отнес медицинских работников. Однако, подчеркнул он, потребность в этом минимальная.

Ранее в Генштабе назвали мобилизованные в первую очередь военные специальности. По словам Цимлянского, стрелки, танкисты, артиллеристы, водители, а также механики-водители будут призываться в первую очередь в рамках частичной мобилизации.

21 сентября президент России Владимир Путин объявил о начале частичной мобилизации в стране. Позднее министр обороны Сергей Шойгу уточнил, что из запаса будут призываться россияне, которые уже имеют боевой опыт. Также в эту категорию попадают люди с нужными для армии военно-учетными специальностями. Всего, по подсчетам ведомства, будут призваны 300 тысяч резервистов.

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Варвара Кошечкина
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