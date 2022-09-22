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Стало известно об аресте руководства российского оборонного завода

«Ъ»: арестовано руководство оборонного завода имени Свердлова в Дзержинске

Фото: Роман Владимиров / РИА Новости

Действующий и бывший глава оборонного завода имени Я. М. Свердлова в Дзержинске Нижегородской области подозреваются в преступном сговоре. Об этом пишет «Коммерсантъ».

Издание выяснило, что фигурантами уголовного дела о коррупции стали предыдущий руководитель предприятия Вадим Рыбин и бывший глава холдинга «Спецхимия» «Ростеха» Юрий Зозуля. О задержании Юрия Шумского — нынешнего генерального директора одного из крупнейших предприятий страны по производству боевых и промышленных взрывчатых веществ, а также боеприпасов — сообщалось 20 сентября.

По данным следствия, обвиняемые организовали систему откатов, получая незаконные вознаграждения от поставщиков компонентов для производства взрывчатых веществ, а также компаний, которые приобретали готовую продукцию по завышенным ценам. Сумму ущерба оценили в 33 миллиона рублей, однако, пишет газета, итоговые цифры могут вырасти.

Шумский и Зозуля были арестованы до 19 ноября. Рыбина освободили в зале суда, наложив на него запрет на определенные действия.

Ранее стало известно, что несколько заявлений на Шумского в Генпрокуратуру, ФСБ и Следственный комитет написал депутат Госдумы Дмитрий Кузнецов. Он отметил, что получил данные о злоупотреблениях главы завода, которые могли нанести ущерб обороноспособности и национальной безопасности России. В частности, депутат обвинял его в поставках взрывчатки в недружественные страны через компании, зарегистрированные на Кипре.

27 ноября 2021 года сообщалось, что на заводе имени Свердлова прогремело несколько взрывов. Эпицентром ЧП стал цех по производству и регенерации ацетона. Пострадали двое рабочих, их госпитализировали.

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Марина Совина
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