Вынесен приговор по делу о гибели детей в палаточном лагере «Холдоми»

В Хабаровском крае осудили директора и владельца лагеря «Холдоми», где погибли дети

В Хабаровском крае вынесен приговор по уголовному делу о гибели детей в палаточном лагере детского оздоровительного лагеря «Холдоми». Об этом в пятницу, 23 сентября, сообщает региональная прокуратура.

Как установил суд, владелец и директор лагеря виновны в преступлении по статье 238 («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших смерть») УК РФ. Им дали девять и восемь лет лишения свободы соответственно. Начальника отдела надзорной деятельности управления Солнечного района МЧС России по Хабаровскому краю признали виновным по статье 293 («Халатность») УК РФ. Его приговорили к четырем годам тюрьмы.

Пожар в палаточном лагере произошел в ночь на 23 июля 2019 года, там было 189 человек, сгорели 20 из 26 палаток. В результате пожара погибли четыре ребенка. Основная версия случившиеся — неисправный обогреватель, на котором дети сушили одежду.

Позже стало известно, что 11-летний Алексей Мартыненко, пытавшийся спасти детей при пожаре на территории палаточного лагеря «Холдоми» в Хабаровском крае, посмертно награжден орденом Мужества.