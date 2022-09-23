Минобороны отчиталось об уничтожении более 220 военнослужащих ВСУ в ДНР

ВКС России уничтожили свыше 220 военнослужащих ВСУ в Донецкой народной республике

Воздушно-космические силы (ВКС) России уничтожили свыше 220 военнослужащих Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом журналистам сообщили в Минобороны России.

Высокоточный удар ВКС, уточнили в оборонном ведомстве, был нанесен по подразделениям 81-й аэромобильной бригады ВСУ, которая базировалась в районе Краматорска.

Ранее в министерстве заявили, что за сутки ВСУ выпустили 13 артиллерийских снарядов по Энергодару и Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС). Уточняется, что обстрел велся с позиций в районе населенного пункта Марганец Днепропетровской области.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале специальной операции в Донбассе. Таким образом, по его словам, Москва отреагировала на просьбы о военной помощи глав Донецкой и Луганской народных республик.