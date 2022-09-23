AFP: США и Индия займутся совместной разработкой беспилотников

США и Индия займутся совместной разработкой беспилотников. Об этом со ссылкой на AFP сообщает ТАСС.

По словам помощника министра обороны Соединенных Штатов по вопросам безопасности в Индо-Тихоокеанском регионе Илая Ратнера, таким образом Вашингтон хочет поддержать Дели в стремлении диверсификации вооружений.

«На практике это означает, что мы будем тесно сотрудничать с Индией для совместного производства и разработки средств, которые будут отвечать ее целям модернизации своей обороны», — сказал помощник министра обороны.

Он отметил, что Индия сможет экспортировать соответствующую продукцию.

В сентябре президент «Калашникова» Алан Лушников сообщил, что в специальной военной операции России по защите Донбасса начали активно применять беспилотные летательные аппараты (БПЛ), разработанные ZALA Aero.