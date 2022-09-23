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Дубль Кокорина помог «Арису» одержать победу в товарищеском матче

Кокорин оформил дубль и помог «Арису» одержать победу в товарищеском матче против АЕЗ

Фото: arisfc.com

Кипрский «Арис» одержал разгромную победу в товарищеском матче против АЕЗ. Об этом сообщает РИА Новости.

Встреча закончилась со счетом 7:1. Одержать победу «Арису» помог российский нападающий Александр Кокорин, оформивший дубль. Форвард отличился на 28-й и 49-й минутах матча.

15 сентября Кокорин забил дебютный мяч за «Арис». Он вышел на поле во втором тайме матча чемпионата Кипра против «Кармиотиссы» (1:2) и отличился на 95-й минуте. Этот гол стал для россиянина первым за 655 дней.

31 августа стало известно, что 31-летний форвард перешел из «Фиорентины» в «Арис» на правах аренды. Срок соглашения не называется. В итальянской команде за полтора года Кокорин не совершил ни одного результативного действия.

Дарья Коршунова
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