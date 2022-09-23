Кремль ответил на вопрос о местонахождении Медведчука

Пресс-секретарь Песков заявил, что ему неизвестно местонахождение политика Медведчука

В Кремле не знают, где сейчас находится украинский политик Виктор Медведчук. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя соответствующий вопрос, передает ТАСС.

Он также не обладает информацией о том, общался ли президент России Владимир Путин с Медведчуком после обмена.

Песков подчеркнул, что приветствует информацию о возвращении людей из плена. «Каждый обмен — это результат очень-очень сложной работы, очень кропотливой, сложной, активной работы. В любом случае можно только приветствовать возвращение людей из застенков киевского режима, особенно наших ребят», — сказал представитель Кремля.

Ранее глава Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин пояснил, что Медведчук был включен в обмен пленными за содействие в освобождении военнослужащих.

22 сентября Минобороны России сообщило, что в результате переговоров по обмену с территории Украины удалось вернуть 55 плененных военнослужащих из России, а также Донецкой и Луганской народных республик. Позднее глава ДНР заявил, что среди 215 человек, переданных Киеву в рамках обмена пленными, были бойцы украинских националистических батальонов.