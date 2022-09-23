Захарова рассказала о судьбе запроса делегаций ЕС о встрече с Лавровым

Захарова: делегации ЕС после получения согласия о переговорах с Лавровым пропали с радаров

Европейские делегации решили «залечь на дно» после получения согласия о переговорах с российской стороной на полях сессии Генассамблеи ООН. О судьбе запроса делегаций Европейского союза (ЕС) о встрече с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым в своем Telegram-канале рассказала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Направив свои запросы на переговоры с Сергеем Лавровым на полях сессии ГА ООН и получив от российской стороны предложения по времени встреч, делегации ЕС пропали с радаров. Видимо, получили от Вашингтона ЦУ залечь на дно», — заявила она.

Ранее министры иностранных дел Франции, Германии, а также представитель одной из стран Северной Европы запросили встречу Лавровым в рамках 77-й сессии Генассамблеи ООН в Нью-Йорке.

По словам Захаровой, желание встретиться с Лавровым высказали глава МИД Франции Катрин Колонна, ее немецкая коллега Анналена Бербок, а также представитель неназванной страны в Северной Европе.