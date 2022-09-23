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Россиян предупредили о новом способе обмана в интернете на фоне мобилизации

IT-эксперт Трухачев предупредил о появлении мошеннических сайтов, связанных с мобилизацией
СюжетМобилизация в России: все, что нужно знать

Фото: Jonas Leupe / Unsplash

На фоне объявления частичной мобилизации в России стали появляться мошеннические сайты, предлагающие пользователям проверить наличие своего имени в списке тех, кого призовут на службу. О новом способе обмана в сети сообщил руководитель направления аналитики интернет-угроз «РТК-Солар» Сергей Трухачев в разговоре с «Газетой.Ru».

Специалист рассказал, что за последние сутки в интернете появились сотни мошеннических сайтов, связанных с частичной мобилизацией в России. По словам Трухачева, некоторые из них предлагают пользователям ввести личные данные, чтобы узнать, есть ли их имена в мобилизационных списках. Отмечается, что на одном из таких ресурсов содержится фейковый список детей высокопоставленных лиц, которые якобы не подлежат призыву.

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Трухачев предупредил, что владельцы этих сайтов собирают данные россиян для того, чтобы в будущем выманивать у них деньги. «Собираемые сведения могут быть использованы в процессе реализации различных мошеннических схем. Например, звонят и говорят: "Вы попали под мобилизацию, мы поможем вам избежать этого"», — отметил он.

Эксперт добавил, что это не единственный способ обмана россиян в сети. Как уточнил Трухачев, специалисты «РТК-Солар» также обнаружили сайты, которые предлагают юзерам встать в очередь за авиабилетами из России, но для этого от них просят оставить личную информацию.

Ранее сообщалось, что в Telegram-каналах и на теневых форумах стали распространяться фейковые базы с персональными данными россиян, которых собираются привлечь к частичной мобилизации. По словам экспертов, эти списки представляют собой компиляции данных из утечек компаний «Яндекс.Еда», Delivery Club и СДЭК, которые произошли весной и летом 2022 года.

Частичная мобилизация объявлена в России с 21 сентября. Соответствующий указ подписал президент страны Владимир Путин.

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Евгения Наумова
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