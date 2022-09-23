Россиян предупредили о новом способе обмана в интернете на фоне мобилизации

IT-эксперт Трухачев предупредил о появлении мошеннических сайтов, связанных с мобилизацией

На фоне объявления частичной мобилизации в России стали появляться мошеннические сайты, предлагающие пользователям проверить наличие своего имени в списке тех, кого призовут на службу. О новом способе обмана в сети сообщил руководитель направления аналитики интернет-угроз «РТК-Солар» Сергей Трухачев в разговоре с «Газетой.Ru».

Специалист рассказал, что за последние сутки в интернете появились сотни мошеннических сайтов, связанных с частичной мобилизацией в России. По словам Трухачева, некоторые из них предлагают пользователям ввести личные данные, чтобы узнать, есть ли их имена в мобилизационных списках. Отмечается, что на одном из таких ресурсов содержится фейковый список детей высокопоставленных лиц, которые якобы не подлежат призыву.

Трухачев предупредил, что владельцы этих сайтов собирают данные россиян для того, чтобы в будущем выманивать у них деньги. «Собираемые сведения могут быть использованы в процессе реализации различных мошеннических схем. Например, звонят и говорят: "Вы попали под мобилизацию, мы поможем вам избежать этого"», — отметил он.

Эксперт добавил, что это не единственный способ обмана россиян в сети. Как уточнил Трухачев, специалисты «РТК-Солар» также обнаружили сайты, которые предлагают юзерам встать в очередь за авиабилетами из России, но для этого от них просят оставить личную информацию.

Ранее сообщалось, что в Telegram-каналах и на теневых форумах стали распространяться фейковые базы с персональными данными россиян, которых собираются привлечь к частичной мобилизации. По словам экспертов, эти списки представляют собой компиляции данных из утечек компаний «Яндекс.Еда», Delivery Club и СДЭК, которые произошли весной и летом 2022 года.

Частичная мобилизация объявлена в России с 21 сентября. Соответствующий указ подписал президент страны Владимир Путин.