Песков высказался о призыве Китая к перезапуску диалога России и Украины

Песков переадресовал МИД вопрос о призыве Китая к перезапуску диалога между РФ и Украиной

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков переадресовал в МИД страны просьбу журналистов прокомментировать призыв властей Китая к перезапуску диалога между Москвой и Киевом без предварительных условий. Его слова приводит ТАСС.

«Давайте я все-таки отдам право это комментировать коллегам из МИД России», — высказался политик. Он добавил, что Москва руководствуется в отношениях с Пекином тем духом, который был на переговорах российского главы государства Владимира Путина и лидера КНР Си Цзиньпина в Самарканде на саммите ШОС.