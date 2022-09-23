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Песков высказался о призыве Китая к перезапуску диалога России и Украины

Песков переадресовал МИД вопрос о призыве Китая к перезапуску диалога между РФ и Украиной

Фото: Global Look Press

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков переадресовал в МИД страны просьбу журналистов прокомментировать призыв властей Китая к перезапуску диалога между Москвой и Киевом без предварительных условий. Его слова приводит ТАСС.

«Давайте я все-таки отдам право это комментировать коллегам из МИД России», — высказался политик. Он добавил, что Москва руководствуется в отношениях с Пекином тем духом, который был на переговорах российского главы государства Владимира Путина и лидера КНР Си Цзиньпина в Самарканде на саммите ШОС.

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Виктория Кондратьева
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