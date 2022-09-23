В МИД понадеялись на понимание США рисков эскалации вокруг Украины

Замглавы МИД Рябков заявил, что противостояние с США и НАТО не входит в интересы Москвы

Открытый конфликт России с США и НАТО не входит в интересы Москвы. Об этом заявил замглавы МИД России Сергей Рябков, передает РИА Новости.

По словам дипломата, в ведомстве надеются на понимание в администрации президента Соединенных Штатов Джо Байдена рисков эскалации вокруг Украины.

«Открытое противостояние с США и НАТО, чреватое прямым военным столкновением, не в наших интересах. Надеемся, что и в администрации Байдена осознают опасность неконтролируемой эскалации конфликта на Украине, учитывая неоднократные заявления тамошнего официоза о ненаправлении на Украину американских военнослужащих», — сказал Рябков на конференции, посвященной 60-летию карибского кризиса.

Ранее замглавы МИД заявил, что США подталкивают Украину к переносу боевых действий на территорию России. Он также отметил, что американская правящая элита «недоговороспособна в принципе». По его словам, вместе с британскими властями, Вашингтон требует от Киева «воевать до последнего украинца, чтобы нанести России» стратегическое поражение.