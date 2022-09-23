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Живущие в Эстонии россияне начали добровольно сдавать огнестрельное оружие

Живущие в Эстонии граждане РФ и Белоруссии начали добровольно сдавать огнестрельное оружие

Фото: Tom Def / Unsplash

Проживающие в Эстонии россияне начали добровольно сдавать гражданское огнестрельное оружие накануне принятия закона об аннулировании лицензий на владение им, которые ранее были выданы властями республики гражданам России и Белоруссии. Об этом сообщила офицер полиции Рийта Прооза, передает портал ERR.

Она отметила, что после вступления закона в силу недействительными будут признаны порядка 1,3 тысячи лицензий, половина из которых ранее была выдана российским гражданам. По ее словам, если человек не сдаст оружие в предусмотренные законом сроки, то полицейские будут обязаны изъять его.

«Конкретные цифры назвать не могу, но некоторые владельцы оружия уже начали процесс его сдачи. Как правило, люди ведут себя законопослушно и своевременно сдают оружие на хранение в полицию», — отметила сотрудница правоохранительного ведомства.

Ранее заместитель командующего Силами обороны Эстонии генерал Вейко-Велло Палм сообщал, что местные власти примут меры в ответ на объявление частичной мобилизации в России. После этого правительство прибалтийской республики объявило о внеочередном сборе военных резервистов, а премьер-министр страны Кая Каллас заявила, что Эстония не станет предоставлять убежище избегающим мобилизации россиянам.

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Алевтина Запольская
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