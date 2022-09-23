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В российском регионе запретили выезд из страны находящимся в запасе

В Свердловской области запретили выезжать из России некоторым находящимся в запасе

Фото: Elena Mayorova / Globallookpress.com

В Свердловской области запретили покидать территорию страны некоторым гражданам, находящимся в запасе. Соответствующий приказ опубликован на сайте военного комиссариата российского региона.

«Офицерам, прапорщикам, мичманам, сержантам, старшинам, солдатам и матросам запаса выезд с места жительства без разрешения военного комиссариата районов (городов) за пределы Российской Федерации временно запрещается», — говорится в документе.

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Также там отмечается, что получившим повестки гражданам, которые временно проживают на территории области, нужно немедленно отправиться к постоянному месту жительства для прибытия в военкоматы.

21 сентября президент России Владимир Путин объявил о начале частичной мобилизации в стране. По его словам, призванные на военную службу перед отправкой в части обязательно будут проходить дополнительную военную подготовку.

Позднее министр обороны России Сергей Шойгу сообщил, что из запаса будут призываться россияне, которые уже имеют боевой опыт. Также под эту категорию подпадают люди с нужными для армии военно-учетными специальностями.

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Никита Абрамов
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