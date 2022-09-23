Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
Россия

Российские десантники отразили новую атаку бронетехники ВСУ и попали на видео

Минобороны показало на видео, как десантники отразили новую атаку бронетехники ВСУ

В ходе спецоперации российские десантники отбили новую атаку бронетанковых подразделений Украины и попали на видео. Запись публикует Министерство обороны на своем сайте.

На кадрах видно движение колонны бойцов ВСУ в поле. В этот момент машины пытаются вести огонь. Показано также, как российские снаряды попадают по военной технике армии Украины. На записи присутствуют и кадры последствий — видно дымящимися и горящими машины. Уже позднее на земле проходила съемка трофейной техники.

Уточняется, что ВСУ хотели атаковать силы российской стороны с помощью механизированных рот «при поддержке девяти танков и 16 боевых бронированных машин». При этом их маневры достаточно быстро заметили российские беспилотники.

В итоге десантники уничтожили более 120 украинских военных, также повреждена и выведена из строя бронированная техника и легкобронированные машины, рассказали в Минобороны. Кроме того, часть боевой техники ВСУ была захвачена десантниками в качестве трофеев.

Ранее стало известно об уничтожении российскими войсками американской установки системы залпового огня HIMARS. В Минобороны сообщили, что ее ликвидировали вблизи Моначиновки в Харьковской области.

24 февраля было объявлено о начале специальной операции в Донбассе. Таким образом Россия отреагировала на просьбы о военной помощи глав ДНР и ЛНР. 21 сентября была объявлена частичная мобилизация в России. В Минобороны отметили, что всего будут призваны 300 тысяч резервистов.

Варвара Кошечкина
Обсудить
Последние новости
Минобороны назвало не попадающие под частичную мобилизацию профессии
Анна Седокова отказалась от одного продукта ради похудения
Губернатор граничащего с Украиной региона показал разрушения после обстрела ВСУ
Власти приграничного региона сообщили об обстреле села
Озвучена причина старения из-за воды
Глава Крыма сообщил о мобилизации сына
Москвич пришел сниматься с воинского учета и был мобилизован
В России вырос спрос на некоторые специальности
В Херсоне выстроилась очередь на референдум
Россиян предупредили о схеме мошенничества с жильем в курортном городе
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.