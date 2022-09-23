Российские десантники отразили новую атаку бронетехники ВСУ и попали на видео

Минобороны показало на видео, как десантники отразили новую атаку бронетехники ВСУ

В ходе спецоперации российские десантники отбили новую атаку бронетанковых подразделений Украины и попали на видео. Запись публикует Министерство обороны на своем сайте.

На кадрах видно движение колонны бойцов ВСУ в поле. В этот момент машины пытаются вести огонь. Показано также, как российские снаряды попадают по военной технике армии Украины. На записи присутствуют и кадры последствий — видно дымящимися и горящими машины. Уже позднее на земле проходила съемка трофейной техники.

Уточняется, что ВСУ хотели атаковать силы российской стороны с помощью механизированных рот «при поддержке девяти танков и 16 боевых бронированных машин». При этом их маневры достаточно быстро заметили российские беспилотники.

В итоге десантники уничтожили более 120 украинских военных, также повреждена и выведена из строя бронированная техника и легкобронированные машины, рассказали в Минобороны. Кроме того, часть боевой техники ВСУ была захвачена десантниками в качестве трофеев.

Ранее стало известно об уничтожении российскими войсками американской установки системы залпового огня HIMARS. В Минобороны сообщили, что ее ликвидировали вблизи Моначиновки в Харьковской области.

24 февраля было объявлено о начале специальной операции в Донбассе. Таким образом Россия отреагировала на просьбы о военной помощи глав ДНР и ЛНР. 21 сентября была объявлена частичная мобилизация в России. В Минобороны отметили, что всего будут призваны 300 тысяч резервистов.