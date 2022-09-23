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Названы распространенные ошибки при мытье головы

Vogue: частое мытье головы шампунем лишает волосы естественной защиты

Фото: Yoann Boyer / Unsplash

Редакторы индийской версии журнала Vogue назвали распространенные ошибки при мытье головы. Соответствующий материал появился на сайте издания.

По словам экспертов, многие люди слишком часто моют волосы, и это негативно сказывается на их состоянии. Дело в том, что шампунь образует большое количество пены, которая лишает волосы естественных защитных масел, поясняют специалисты.

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Также состояние волос во время мытья может усугубить горячая вода, поскольку она может ослабить корни, сильно раскрыв кутикулу. Также авторы материала не рекомендуют насухо вытирать голову полотенцем. Из-за трения образовывается излишняя пушистость и сухость волос. Вместо полотенца советуют использовать старую ненужную футболку, аккуратно прикладывая ее к влажным прядям.

В завершение журналисты обратили внимание читательниц на то, что кондиционер необходимо распределять по всей длине локонов с помощью расчески, поскольку это поможет избежать их ломкости. Кроме того, чтобы избежать обильного выпадения волос во время мытья, нужно их тщательно расчесать, убедившись в отсутствии колтунов.

В июне блогерша Наоми (фамилия не указывается) раскрыла способ ходить с чистыми волосами без частого мытья головы. Девушка призналась, что секрет красоты ее прядей заключается в том, что она отказалась от данного процесса и стала приводить ее в порядок один раз в неделю.

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Мария Винар
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