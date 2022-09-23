Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталДеловой климатСоциальная сфераКриптовалютаИнвестиции
Экономика

США предрекли Европе тяжелую зиму

Министр финансов США Йеллен предрекла Европе тяжелую зиму из-за цен на энергоносители
Джанет Йеллен

Джанет Йеллен . Фото: Elizabeth Frantz / Reuters

Министр финансов США Джанет Йеллен предрекла Европе тяжелую зиму из-за цен на энергоносители. Об этом сообщает РИА Новости.

«Цены на энергию взлетели в Европе. Зима окажется для них действительно тяжелой. Конечно, мы видим последствия, но мы не так пострадали, как они», — сказала глава ведомства.

Ранее верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель подчеркнул, что региону удалось избавиться от серьезной зависимости от российского газа, его доля в импорте упала до незначительного уровня.

При этом еврокомиссар по энергетике Кадри Симсон признавала, что вернуть цены на энергию в Европе к уровням до начала кризиса не получится, однако такие расходы являются необходимостью.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Марина Совина
Обсудить
Последние новости
Минобороны назвало приоритетные для мобилизации военные специальности
Весившая 133 килограмма женщина сбросила треть веса без операций и сложных диет
Названы условия для получения пенсии умершего супруга
В России увеличат материнский капитал
Пашинян оценил вероятность «новой агрессии» со стороны Азербайджана
Масляков вернулся в КВН в новой роли
Оценены сроки вхождения Швеции и Финляндии в НАТО
Врач с Первого канала назвал снижающий риск развития рака продукт
США предрекли Европе тяжелую зиму
Кадыров заявил о «перевыполненном» плане по набору призывников
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.