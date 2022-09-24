В США выбрали между F-22 и F-35 на Украине и Тайване

19FortyFive: для Украины можно было бы выбрать истребитель F-35, а не F-22

Истребитель пятого поколения F-35 Lightning II, в отличие от F-22 Raptor, изначально не разрабатывался для завоевания превосходства в воздухе, однако именно его можно было бы выбрать для Украины. Победителя в «смертельной битве» между самолетами назвал обозреватель американского издания 19FortyFive Брент Иствуд.

«F-35 популярен на экспортном рынке у многочисленных партнеров и покупателей. F-22 запрещен к зарубежным военным продажам. F-35 может вести воздушный бой, но изначально, по сравнению с F-22, он не разрабатывался как истребитель завоевания превосходства в воздухе», — пишет автор.

По его оценке, F-22 Raptor и F-35 Lightning II играют разные роли. Так, первый истребитель, предназначенный для завоевания господства в воздухе, тяжелее и маневреннее второго. «Изменение вектора тяги двигателя F119 также может дать Raptor преимущество в воздушном бою за счет более высокой тяговооруженности», — говорится в публикации.

С другой стороны, F-35 Lightning II «требует меньше обслуживания и меньших затрат». «Он может получать своевременные обновления программного обеспечения и считается летающим компьютером», — пишет автор. Кроме того, Иствуд напоминает, что этот самолет переносит более разнообразное вооружение, чем F-22 Raptor, однако у последнего меньше эффективная площадь рассеяния.

Автор заключил, что, с точки зрения американской стороны, Украине бы пригодился F-35 Lightning II, способный выступать в качестве «сборщика данных» и запускать ракеты с дальних дистанций, а Тайваню — F-22 Raptor, который более эффективен в воздушных боях.

В августе журнал Military Watch написал, что по маневренности китайский истребитель пятого поколения J-20 превосходит американский F-35 Lightning II.