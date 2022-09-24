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Стали известны детали законопроекта о единовременной выплате мобилизованным

Депутат Корниенко: единовременная выплата мобилизованным нужна для погашения их кредитов

Идея единовременно выплачивать мобилизованным по 300 тысяч рублей возникла из-за необходимости поддержать семьи россиян. Об этом «Ленте.ру» рассказал соавтор законопроекта, заместитель председателя комитета по вопросам собственности Алексей Корниенко. Он рассказал о деталях инициативы.

Необходимость выплат

Законопроект, внесенный в Госдуму депутатами КПРФ и «Единой России», подразумевает единовременную выплату в 300 тысяч рублей для граждан, которых призовут во время мобилизации. По мнению парламентария, это станет важной финансовой поддержкой.

«Очень многие даже среди моих знакомых, которые имеют работу, имеют кредиты, ипотеку, обязаны содержать свои семьи, сейчас оказываются в непростой ситуации. Многие оказались мобилизованными, находятся в местах сбора, и у них нет никакой защиты. Во-первых, после того как они вернутся, вопрос, будет ли им [снова] предоставлено это рабочее место. Во-вторых, кто за все время отсутствия будет выплачивать их кредиты и содержать их семьи? Я считаю, что этот вопрос в ближайшее время нужно в Государственной думе решать в скорейшем порядке и внести какую-то ясность», — сказал он.

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Также предлагается освободить мобилизованных граждан на период прохождения военной службы от уплаты процентов по ипотечным и потребительским кредитам, а также компенсировать им расходы на оплату ЖКХ в размере 50 процентов.

По ипотекам, я считаю, можно было бы их списывать в данном случае. Подумаешь, пострадают банкиры, которые сейчас отказались под бронью, которую пролоббировал Центральный банк

Алексей Корниенкодепутат Госдумы

Сроки и документы

Для получения выплат не потребуется собирать подтверждающие документы, утверждает депутат. По его словам, сведения о мобилизованных собраны в электронном виде. Деньги будут перечисляться сразу после зачисления в ряды военнослужащих.

«У каждого своя ситуация, но тем не менее все сведения о тех, кто будет мобилизован, имеются в Пенсионном фонде, в банках, если они взяли кредиты и выплачивают ипотеку. Государство должно позаботиться не только о богатых, но и о тех, кто сейчас будет отдавать долг в защиту нашей родины», — сказал он.

У человека, который мобилизован, голова не должна болеть, как ему собрать документы и прочее. Для этого у нас есть специальные структуры, пусть занимаются, составляют эти материалы

Алексей Корниенкодепутат Госдумы

Ранее в Совфеде предложили списывать кредиты участникам боевых действий в случае гибели.

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Варвара Кошечкина
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