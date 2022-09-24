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Названы вероятные сроки окончания энергетического кризиса в Европе

Аналитик Юшков допустил окончание энергетического кризиса в Европе через несколько лет
СюжетЦены на газ в Европе:

Фото: Pedro Lastra / Unsplash

Энергетический кризис в Европе может затянуться на несколько лет. Такое развитие событий в беседе с «Лентой.ру» допустил эксперт Финансового университета при правительстве России, ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков. Он также назвал возможные сроки окончания этого процесса.

Из-за отказа Евросоюза (ЕС) закупать российский газ, страны объединения столкнулись с серьезным кризисом, который продлится не один год, уверен Игорь Юшков.

«Это история не быстрая. Даже в нынешний отопительный сезон явно газа не хватает, его пытаются заменить углем, спрос на уголь повышается, и он растет в цене. Все дорого, всего не хватает, во многом это вина самой Европы, потому что именно они запугивали энергетические компании, чтобы те не инвестировали в новые проекты, чтобы все деньги вкладывались только в возобновляемую энергетику, а мощностей возобновляемой энергетики недостаточно, чтобы покрыть весь энергобаланс. Это рукотворный кризис, он начался еще в 2021 году. Прошлый отопительный сезон Европа уже проходила с ценами на газ выше 1000 долларов за тысячу кубов, поэтому санкции против России и сокращение поставок из России только усугубили этот энергокризис», — объяснил аналитик.

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По словам Игоря Юшкова, европейцы выдут из этого отопительного сезона с полностью опустошенными подземными хранилищами газа.

«Им нужно будет весь 2023 год закупать газ для закачки в хранилища. На протяжении 2024 и 2025 годов ситуация станет легче из-за двух факторов. Во-первых, очень дорогая энергия приводит к тому, что экономика замедляется, плюс разгоняется инфляция, а центральные банки во всем мире повышают ставки, из-за чего кредиты становятся дорогими. Когда у тебя дорогая энергия и дорогие кредиты, экономика падает. А если это происходит, энергии потребляют меньше, дефицит сокращается. Но насколько быстро будет падать экономика в Европе — большой вопрос. Второе, что их выручит, это то, что с 2025 года будет ввод в эксплуатацию заводов по сжижению газа в США и Катаре, то есть возрастет предложение. Но это будет не быстро, в 2023 и 2024 годах в Европе будет энергетический кризис», — заключил специалист.

На торгах 23 сентября стоимость тысячи кубометров газа превышала 1800 долларов.

Ранее аналитик Energy Aspects Амриту Сен предрекла Европе энергетический кризис «не на одну зиму».

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Варвара Кошечкина
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