Стали известны наиболее популярные на маркетплейсах напитки

Аналитики Moneyplace: популярными напитками на маркетплейсах стали Coca Cola и Абрау-Дюрсо

Среди напитков, которые чаще всего заказывают на маркетплейсах Wildberries и Ozon, лидирующие позиции заняли Coca Cola и Абрау-Дюрсо. О том, какие еще товары этой категории пользуются наибольшей популярностью и сколько россияне тратят на них, «Лента.ру» узнала из исследования аналитического сервиса Moneyplace.

Газированные напитки

На Wildberries, по данным аналитиков, пик оборота в категории товаров «Газированные напитки» в 2022 году пришелся на август. В этом месяце россияне потратили на газировку 5,6 миллиона рублей. Меньше всего выручено средств от продажи товаров данной категории было в феврале — 2,4 миллиона рублей.

Самыми продаваемыми брендами газированных напитков на Wildberries являются: Абрау-Дюрсо, Abrau Junior, Laimon, GRE, Henkell и Coca Cola. Также нужно отметить, что летом в топ-10 вошли газированные воды российских брендов: "Завод Минеральных вод Горячеключевской", "Вода России" и "Медоварус" аналитики Moneyplace

На Ozon пик продаж по данной категории в 2022 году пришелся на апрель — в этом месяце россияне потратили на газировку 25 миллионов рублей. При этом в июне покупатели отдавали большее предпочтение именно российским брендам. Так, доля брендов производителей российских газированных напитков в топ-10 составила 60 процентов.

Если сравнивать данные за январь и сентябрь, с 1 по 19 число, процент брендов производителей российских газированных напитков в топ-10 увеличился до 30. Таким образом, можно предположить, что российские бренды постепенно завоюют полки основных маркетплейсов аналитики Moneyplace

На текущий момент, по данным Moneyplace, лидерами-брендами на OZON являются Coca-Cola, Pepsi, Schweppes.

Энергетики

«Энергетические напитки» на маркетплейсах — очень популярная категория товаров. В 2022 году на Wildberries пик выручки в данной категории был зафиксирован в августе — она составила 5,2 миллиона рублей. На Ozon максимальная выручка от продажи энергетиков была выявлена в мае — это 9,3 миллиона рублей.

«На Wildberries самыми популярными брендами в категории "Энергетические напитки" являются Adrenaline Rush, Powerade, Coca Cola, BombBar, Jaguar, Imba Energy. На Ozon популярные бренды энергетиков в 2022 году — это Adrenaline, Red Bull, Black Monster, Burn, Imba Energy», — уточнили аналитики.

Кисель

На Wildberries на протяжении всего выбранного периода лидирующую в топ-3 позицию занимает «Кисель быстрого приготовления от Радово». В целом, категория «Кисель» на WB прибавила 47 процентов оборота.

На Ozon на протяжении всего периода лидирующую позицию занимает «Кисель желудочный от БиоИнновации», лишь в июле уступив место «Киселю быстрого приготовления от Радово». Категория «Кисель» на Ozon выросла по обороту на 9,3 процента.

Как мы видим, интерес к категории «Кисель» только возрастает, тем не менее, на двух маркетплейсах популярностью пользуются два разных товара аналитики Moneyplace

Растительные напитки

Такая же ситуация наблюдается и в категории «Растительные напитки». На Wildberries интерес к растительным напиткам в течение 2022 года менялся. В первые полгода был популярен бренд Foco, Alpro. С июля данные бренды резко уступили товарам от Herbalife и АТМАН.

Изменились и вкусовые предпочтения потребителей. Если к апрелю рост напитков с кокосовым вкусом фирмы Foco вырос с 232 050 рублей до 514 500 рублей, то есть на 121 процент, то уже в мае оборот составил 84 752 рублей, что на 63 процента меньше с начала года. С июля же в топ-3 входят напитки с классическим вкусом или кофейным.

На Ozon на протяжении восьми месяцев в топ-3 лидировало «Функциональное ресурсное питание от Prana» со вкусами черника, клубника и банан, в сентябре данная фирма покинула топ.

«В целом, категория «Растительные напитки» на WB прибавила 49 процентов оборота. На Ozon та же категория упала по обороту на 35 процентов», — заметили в Moneyplace.

Квас

Пик выручки в категории «Квас» на Wildberries выявлен в июне 2022 года – она составила 630 452 рубля. На Ozon также самая высокая выручка в категории была зафиксирована в июне и составила 264 397 рублей.

Самыми популярными брендами кваса на Wildberries в разные месяцы являются «Староминский квас», «ЛПЗ», «Опохмелофф», «Бодрич», «Скобарь», «Русский дар», «Лидский», производителями которых, в основном, являются российские компании. На Ozon в числе лидеров оказался также «Староминский квас», а кроме того «Барнаульский пивоваренный завод», «Фарсис», «Семейный секрет», «Мега-Мидеа», «Крынiца», «Вятский квас».

На Wildberries за 2022 год самыми популярными товарами в категории «Напитки» стали товары брендов Абрау-Дюрсо, Jaguar, Радово, Laimon и Abrau Junior. На маркетплейсе Ozon самыми популярными товарами являются напитки брендов Coca-Cola, Adrenaline, Black Monster и БиоСлимика аналитики Moneyplace

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