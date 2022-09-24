Названы новые направления антироссийских санкций

Политолог Кортунов допустил усиление антироссийских санкций против параллельного импорта

У западных стран практически не осталось в запасе антироссийских санкций, которые не навредят им самим. Об этом «Ленте.ру» рассказал генеральный директор российского совета по международным делам Андрей Кортунов. Он назвал новые направления, которые США и Евросоюз (ЕС) будут использовать для давления на Москву.

Сейчас возможный набор прямых мер достаточно ограничен, потому что почти все, что можно было сделать, не нанося очень серьезного ущерба своей экономике, уже сделано. Любые дальнейшие санкции будут предметом очень серьезных внутренних договоренностей и будут приниматься после обсуждения их последствий для экономики Андрей Кортунов генеральный директор российского совета по международным делам

В ближайшее время основной акцент будет сделан не на введение новых прямых мер против России, а на отработку механизмов более эффективного контроля над выполнением санкционных решений. Запад будет работать с третьими странами, которые формально к ограничениям не присоединились, но вынуждены их учитывать, полагает политолог.

«Будут отрабатываться механизмы использования вторичных санкций в отношении компаний из, скажем, Китая, Индии и арабского Востока. Будут пытаться перекрыть каналы параллельного импорта, ограничить доступ к каким-то технологиям, которые могут попасть в нашу страну через третьи государства. Здесь, мне кажется, будет главная активность, чтобы санкции, которые введены ранее Соединенными Штатами и Европейским союзом, стали бы по-настоящему универсальными и глобальными. Чтобы даже те страны, которые эти политические санкции не поддержали, были вынуждены играть по тем правилам, которые устанавливаются в Вашингтоне. Это будет главным направлением удара в ближайшие месяцы», — объяснил Андрей Кортунов.

Ранее президент США Джо Байден заявил, что вместе с союзниками Вашингтон работает над ужесточением санкций. Это станет ответом Запада на проведение в Донецкой и Луганской народных республиках (ДНР и ЛНР), а также в Херсонской и Запорожской областях Украины референдумов по вопросу присоединения этих территорий к России. Голосование проходит с 23 по 27 сентября.