Клуб НХЛ cделал заявление из-за запрета Чехии на въезд россиян

Клуб НХЛ «Сан-Хосе Шаркс» заявил, что российские хоккеисты должны поехать на матчи в Чехию

Генеральный менеджер клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Сан-Хосе Шаркс» Майк Грир сделал заявление после возможного запрета властей Чехии на въезд российских игроков команды. Его слова приводятся в Twitter журналиста NBC Шена Пена.

«Либо мы все поедем, либо никто не поедет. Я твердо уверен, что мы — команда. Мы вместе с ними, и мы вместе как один», — заявил Грир. Он подчеркнул, что российские игроки не сделали ничего плохого и не должны быть наказаны.

Ранее заместитель комиссара НХЛ Билл Дэйли заявил, что все российские хоккеисты, которые должны были участвовать во встречах в Праге, получили визы на въезд в страну.

7 и 8 октября «Нэшвилл» и «Сан-Хосе» должны провести в Праге выставочные матчи в рамках NHL Global Series. В составе клубов играют девять россиян. За «Нэшвилл» выступают Яков Тренин, Ярослав Аскаров и Егор Афанасьев, а за «Сан-Хосе» Николай Кныжов, Артемий Князев, Александр Барабанов, Евгений Свечников, Тимур Ибрагимов и Даниил Гущин.