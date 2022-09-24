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Спорт

Американский баскетболист ответил на вопрос о безопасности нахождения в России

Американский баскетболист «Самары» Кей Си Риверс заявил, что ему безопасно играть в России

Фото: Алексей Даничев / РИА Новости

Американский баскетболист «Самары» Кей Си Риверс ответил на вопрос безопасности нахождения в России. Его слова приводит New York Times.

Спортсмен заявил, что ему комфортно играть в России на фоне текущей политической ситуации. Он подчеркнул, что не чувствует беспокойства по поводу ситуации на Украине, так как почти не получает новостей на эту тему. «Здесь все нормально», — подытожил 35-летний Риверс.

Американец перешел в «Самару» в начале августа 2022 года. Также он выступал за такие российские клубы, как петербургский Зенит, «Локомотив-Кубань» и подмосковные «Химки». Вместе с сине-бело-голубыми баскетболист становился бронзовым призером Единой лиги ВТБ.

8 июля колумбийский полузащитник ЦСКА Хорхе Карраскаль ответил на вопрос о безопасности пребывания в России. Иностранный футболист заявил, что чувствует себя комфортно, находясь в стране.

Анастасия Борисова
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