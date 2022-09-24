Итальянский волонтер сообщил о своей поездке в Одессу и Херсон

Итальянский волонтер Красного Креста Бари: в Херсоне я наблюдал обычную мирную жизнь

Итальянский волонтер Джеймс Бари, работавший при украинском Красном Кресте, рассказал о своей поездке из Одессы в Херсон. Своими впечатлениями он поделился с РИА Новости.

Он заявил, что в Одессе царит вполне мирная жизнь, если сравнивать с тем, что было раньше. «Но я работал почти все время в офисе, мне было сложно с кем-то общаться, в Одессе все говорят по-русски», — уточнил Бари. Он пояснил, что отправился в Херсон с целью привезти лекарства знакомым, которые, по их словам, было невозможно достать в городе. «Правда, и на Украине мне пришлось потратить немало усилий, чтобы найти нужный препарат», — отметил волонтер.

По его словам, у него не возникало сомнений в том, что никаких трудностей в дороге у него не возникнет из-за наличия документов и волонтерского удостоверения. «Красный Крест имеет нейтральный статус, я тоже придерживаюсь нейтралитета. Поэтому, не зная ситуации в Херсоне, собрал целый чемодан лекарств, помимо требуемого и поехал», — сказал Бари. Он подчеркнул, что обстановка в Херсоне аналогична ситуации в других городах, где он был. «В Херсоне я наблюдал обычную мирную жизнь, люди живут», — сообщил итальянец.

Ранее в Херсонской области заявили, что регион никогда не вернется в состав Украины, а его будущее будет неразрывно связано исключительно с Россией.