Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
Россия

В Москве автомобилист наехал на пешеходов и столкнулся с автобусом

На Судостроительной улице в Москве легковушка столкнулась с автобусом, наехав на пешеходов

Фото: Сергей Ведяшкин / Агентство «Москва»

В Москве легковой автомобиль наехал на пешеходов, а затем столкнулась с автобусом. Об этом сообщает РИА Новости.

ДТП произошло около 22:25 в районе дома 21 на Судостроительной улице. По предварительным данным, водитель легковушки не справился с управлением. Причины происшествия устанавливают сотрудники ГИБДД.

В результате происшествия пострадали три человека, их госпитализировали, сообщает Агентство городских новостей «Москва».

Ранее в Саратове маршрутный микроавтобус протаранил опору освещения. Сообщалось, что в ДТП пострадали 15 человек, четверо из которых находятся в тяжелом состоянии. «Вся необходимая помощь в лечебных учреждениях пострадавшим оказывается в полном объеме», — заявил советник министра здравоохранения региона Александр Колоколов.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Марина Совина
Обсудить
Последние новости
Лавров объяснил обнаружение захоронений в Изюме
Фьюри установил крайний срок для подписания контракта с Джошуа
В Москве автомобилист наехал на пешеходов и столкнулся с автобусом
Мурашко призвал декриминализировать врачебную деятельность
Стала известна стоимость популярных в Москве мини-квартир
Экс-сотрудник Белого дома раскрыл методы Вашингтона в борьбе с Россией
Лавров напомнил о фразе Госдепа «Fuck the EU»
В Волгоградской области отменили решение о мобилизации 51-летнего россиянина
Китай назвал условие установления мира в Тайваньском проливе
Лавров назвал следующую возможную линию обороны НАТО
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.