Экс-депутат Рады спрогнозировал раздел ФРГ на восток и запад из-за слов о России

Экс-депутат Рады Кива пообещал Шольцу раздел ФРГ на восток и запад из-за слов о России

Экс-депутат Верховной Рады Илья Кива пообещал раздел Германии на восток и запад. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

Так Кива отреагировал на слова канцлера ФРГ Олафа Шольца о специальной операции России на Украине. По прогнозам бывшего парламентария, распад может произойти уже в текущем десятилетии.

«Но это все произойдет чуть позже, к 2030 году, после денацификации нацистской Прибалтики и русофобской Польши», — посчитал Кива.

Ранее сообщалось, что председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов призвал канцлера Германии Олафа Шольца пресечь давление на международного наблюдателя из ФРГ на референдуме по присоединению к России. Речь шла о немецком гражданине Штеффене Бруно Шаллере.