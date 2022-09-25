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Созданы управляемые лазером микророботы

Ученые CU разработали автономных микророботов для решения медицинских задач

Кадр: Cornell University / YouTube

Ученые Корнеллского университета (США) создали микроробота, управляемого с помощью лазера. Об этом сообщается на сайте организации.

По словам специалистов, ранее им приходилось управлять и давать энергию микророботам с помощью проводного интерфейса. Однако ученые разработали миниатюрные машины размером от 100 до 250 микрометров, которыми можно управлять удаленно с помощью лазера. Четвероногие микророботы могут менять направление движения и скорость в зависимости от желания оператора.

Ученые собрали роботов из специальных полупроводников, оснащенных фотогальваническими элементами. Благодаря этому машины отличаются минимальным энергопотреблением. Роботы состоят примерно из 1000 транзисторов, то есть являются относительно простыми устройствами: для сравнения, современные видеокарты имеют порядка 76 миллиардов транзисторов. Специалисты полагают, что в будущем роботов можно будет применять для решения медицинских задач.

Полученные роботы имеют сенсоры, которые позволяют им ориентироваться на свет, определять различные химические элементы, удерживать и выводить вредные вещества. В теории с помощью таких аппаратов в будущем можно будет проводить сложные и высокоточные хирургические операции.

Ранее наноинженеры из Калифорнийского университета в Сан-Диего отчитались о разработке микроскопических роботов. В ходе экспериментов микророботы уничтожали вызывающие пневмонию бактерии в легких мышей и приводили к стопроцентному выживанию.

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Андрей Ставицкий
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