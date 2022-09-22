Разработаны микророботы для лечения пневмонии

Nature Materials: разработаны микророботы для лечения бактериальной пневмонии

Наноинженеры из Калифорнийского университета в Сан-Диего разработали микроскопических роботов, которые могут плавать в легких, доставлять лекарственные препараты и использоваться для лечения бактериальной пневмонии. Об этом сообщается в статье, опубликованной в журнале Nature Materials.

В ходе экспериментов микророботы уничтожали вызывающие пневмонию бактерии в легких мышей и приводили к стопроцентному выживанию. Напротив, все животные в контрольной группе погибли в течение трех дней после заражения. Пневмония была вызвана бактериями Pseudomonas aeruginosa, которые обычно поражают пациентов, находящихся на искусственной вентиляции легких в отделении интенсивной терапии. Микророботов вводили в легкие грызунов через трубку, вставленную в трахею.

Микророботы сделаны из клеток водорослей, поверхность которых покрыта наночастицами, наполненными антибиотиками. Водорослевые клетки позволяют микророботам плавать и доставлять антибиотики непосредственно к скоплению бактерий в легких. Наночастицы, содержащие антибиотики, состоят из крошечных биоразлагаемых полимерных сфер, покрытых клеточными мембранами нейтрофилов — разновидности лейкоцитов. Эти мембраны поглощают и нейтрализуют воспалительные молекулы, вырабатываемые бактериями и иммунной системой организма.