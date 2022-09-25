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Книга с пророчеством Нострадамуса о смерти Елизаветы II стала бестселлером

Sunday Times: книга с пророчеством Нострадамуса о смерти Елизаветы II стала бестселлером

Фото: Robert Pratta / Reuters

Британцы начали массово скупать книги с предсказаниями Нострадамуса на фоне найденного в ней пророчества о смерти королевы Елизаветы II. Об этом сообщает газета The Sunday Times.

По данным издания, с 11 по 17 сентября книгу писателя Марио Ридинга «Нострадамус: Полные пророчества будущего», изданную в 2006 году, купили восемь тысяч человек. При этом за неделю до смерти британского монарха было продано всего пять экземпляров. Таким образом, произведение возглавило список бестселлеров, который составляет газета.

Как считает Sunday Times, причиной такой популярности стали выдержки из книги. В частности, одна из интерпретаций предсказаний, сделанных Ридингом, гласит, что «королева Елизавета II умрет примерно в 2022 году в возрасте около 96 лет». Также утверждается, что ее сын Чарльз станет королем, однако позже откажется от престола в пользу своего сына.

О смерти британской королевы стало известно 8 сентября. Елизавета II скончалась в замке Балморал в Шотландии в возрасте 96 лет. После этого ее тело было перевезено в Лондон. Похороны монарха состоялись 19 сентября в Лондоне. Елизавета II правила дольше всех в британской истории — 70 лет и семь месяцев.

Новым королем Соединенного Королевства стал ее старший сын — 73-летний Чарльз, принявший имя Карл III.

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Ксения Назарова
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