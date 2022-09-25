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Российским военным предложили цели для предотвращения мобилизации ВСУ

Военный эксперт Сивков: удары по военкоматам и Генштабу остановят мобилизацию на Украине

Фото: Gleb Garanich / Reuters

Ракетные удары по военным комиссариатам Украины сорвут мобилизацию ВСУ и уменьшат численное преимущество украинской армии перед союзными силами. Такое мнение в беседе с изданием «Украина.ру» высказал доктор военных наук Константин Сивков.

«Нужно бить по военкоматам, и тогда бы не было мобилизации, не было бы этих 700 тысяч мобилизованных, просто не было бы физически», — предложил Сивков.

Эксперт отметил, что удар по Генштабу ВСУ также затруднил бы проведение мобилизации. Еще одна законная цель для ВС РФ, по словам Сивкова — Верховная Рада, поскольку именно там принимают законы и непосредственное участие в ведении боевых действий. Подобные удары могли привести к параличу законодательной и политической систем Украины.

Ранее Сивков сообщил, что дальность ракеты «Сармат» позволяет поразить весь континент.

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Варвара Кошечкина
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