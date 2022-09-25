Суда с продовольствием с Украины прибыли в порты в Италии и Испании

Marine Traffic: суда с продовольствием с Украины прибыли в порты в Италии и Испании

Суда с продовольствием с Украины прибыли в порты назначения Италии и Испании. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные сервиса отслеживания судов Marine Traffic.

По информации сервиса, судно Maranta, перевозящее 5,3 тысячи тонн соевых бобов пришвартовалось в итальянском порту Равенна, а судно Super Saka, груженное пшеницей и кукурузой, ожидает швартовки в испанском порту Таррагона.

Также сообщается, что судно Greifswald с 492 тоннами кукурузы ожидает в турецком порту Карасу.

В августе сообщалось, что совместный координационный центр (СКЦ) разрешил двум украинским судам с продовольствием выйти из порта в Черноморске в рамках продуктовой сделки. «Центр санкционировал движение двух торговых судов, перевозящих в общей сложности 30,8 тысячи тонн зерна с Украины в рамках черноморской зерновой инициативы», — сказано в сообщении.

Ранее 22 июля Россия, Украина, Турция и ООН подписали в Стамбуле соглашение о вывозе украинского зерна. Срок действия договора составляет 120 дней с возможностью продления.

