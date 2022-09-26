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Названа доля композитных материалов в конструкции Су-57

В «Ростехе» сообщили, что доля композитов в конструкции Су-57 составляет 25 процентов

Фото: Komsomolskaya Pravda / Globallookpress.com

Четверть от веса пустого истребителя пятого поколения Су-57 составляют композитные материалы. Долю композитов в конструкции самолета назвали в госкорпорации «Ростех» по случаю 25-летия первого полета опытного самолета Су-47 «Беркут», передает ТАСС.

В госкорпорации сообщили, что применение композитных материалов стало повсеместным. Из них создано крыло пассажирского самолета МС-21. Также композиты составляют 25 процентов от веса Су-57.

«В свое время передовым российским самолетом по содержанию композитных материалов стал истребитель Су-47 "Беркут". По факту он стал базой для отработки таких технологий, его конструкция выполнена из композитов на 13 процентов, что по меркам 1990-х годов было настоящим прорывом», — говорится в материале.

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Ранее гендиректор «Ростеха» Сергей Чемезов сообщил, что темпы производства Су-57 в интересах Воздушно-космических сил России будут увеличены.

В мае американское издание 19FortyFive отметило, что Су-47 создавался для борьбы с американским истребителем пятого поколения F-22.

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Даниил Иринин
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