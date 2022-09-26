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В Совфеде опровергли появление новых законов об уклонении от призыва

Сенатор Клишас заявил, что никаких новых законов об уклонении от призыва в повестке нет

Фото: Илья Кошелев / Globallookpress.com

Новых законопроектов об ужесточении ответственности за уклонение от призыва в повестке парламента нет. С таким опровержением выступил председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас в своем Telegram-канале.

Сенатор отметил, что повестка заседаний Госдумы и Совфеда на текущей неделе будет очень содержательной.

«При этом никаких законопроектов о дополнительной ответственности за уклонение от призыва, увеличения сроков по действующим статьям УК не было и нет», — заявил Клишас.

Он уточнил, что акцент на заседаниях будет сделан на социальной поддержке граждан, в том числе тех, кто попал под частичную мобилизацию.

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Ранее спикер Совфеда Валентина Матвиенко призвала российских губернаторов обеспечить частичную мобилизацию без ошибок.

Президент России Владимир Путин 21 сентября объявил о введении в стране частичной мобилизации. По его словам, призыву на военную службу подлежат граждане, состоящие в запасе, и прежде всего те, кто служил в армии. Согласно заявлению Шойгу, в российскую армию призовут порядка 300 тысяч человек.

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Анна Щербакова
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