В Совфеде опровергли появление новых законов об уклонении от призыва

Сенатор Клишас заявил, что никаких новых законов об уклонении от призыва в повестке нет

Новых законопроектов об ужесточении ответственности за уклонение от призыва в повестке парламента нет. С таким опровержением выступил председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас в своем Telegram-канале.

Сенатор отметил, что повестка заседаний Госдумы и Совфеда на текущей неделе будет очень содержательной.

«При этом никаких законопроектов о дополнительной ответственности за уклонение от призыва, увеличения сроков по действующим статьям УК не было и нет», — заявил Клишас.

Он уточнил, что акцент на заседаниях будет сделан на социальной поддержке граждан, в том числе тех, кто попал под частичную мобилизацию.

Ранее спикер Совфеда Валентина Матвиенко призвала российских губернаторов обеспечить частичную мобилизацию без ошибок.

Президент России Владимир Путин 21 сентября объявил о введении в стране частичной мобилизации. По его словам, призыву на военную службу подлежат граждане, состоящие в запасе, и прежде всего те, кто служил в армии. Согласно заявлению Шойгу, в российскую армию призовут порядка 300 тысяч человек.