В Совфеде опровергли появление новых законов об уклонении от призыва
Новых законопроектов об ужесточении ответственности за уклонение от призыва в повестке парламента нет. С таким опровержением выступил председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас в своем Telegram-канале.
Сенатор отметил, что повестка заседаний Госдумы и Совфеда на текущей неделе будет очень содержательной.
«При этом никаких законопроектов о дополнительной ответственности за уклонение от призыва, увеличения сроков по действующим статьям УК не было и нет», — заявил Клишас.
Он уточнил, что акцент на заседаниях будет сделан на социальной поддержке граждан, в том числе тех, кто попал под частичную мобилизацию.
Ранее спикер Совфеда Валентина Матвиенко призвала российских губернаторов обеспечить частичную мобилизацию без ошибок.
Президент России Владимир Путин 21 сентября объявил о введении в стране частичной мобилизации. По его словам, призыву на военную службу подлежат граждане, состоящие в запасе, и прежде всего те, кто служил в армии. Согласно заявлению Шойгу, в российскую армию призовут порядка 300 тысяч человек.