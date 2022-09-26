Россиянам раскрыли информацию о сотрудниках военкомата в аэропорту

Монгольская Hunnu Air оповестила россиян об отсутствии сотрудников военкомата в аэропорту

Собирающихся за границу российских туристов предупредили об отсутствии сотрудников военкомата в аэропорту Улан-Удэ. Информацию об их наличии у себя в Telegram-канале раскрыла монгольская авиакомпания Hunnu Air.

Зарубежный перевозчик также оповестил, все ли пассажиры успешно прошли паспортный контроль. Кроме того, сотрудники авиакомпании попросили россиян, передумавших улетать, заранее возвращать билеты, поскольку желающих занять их места сейчас много.

В настоящее время авиакомпания выполняет регулярные и дополнительные рейсы из столицы Бурятии Улан-Удэ в столицу Монголии Улан-Батор.

Ранее в сентябре россиянам, желающим срочно выехать за границу, предложили воспользоваться частным самолетом. Отмечается, что несколько бизнес-джетов отправятся в Стамбул 26 и 27 сентября из московского аэропорта Внуково. Стоимость билетов — от 508 тысяч рублей до миллиона.