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Найден дешевый способ исследования океана

Nature: ученые MIT создали камеру для изучения океана на энергии волн

Фото: Stelios Misinas / Reuters

Ученые Массачусетского технологического института (MIT) разработали дешевую камеру для исследования океана. Исследование было опубликовано в журнале Nature Communications.

По словам специалистов, они нашли способ проведения дешевых исследований глубин океана. Инженеры института разработали подводную камеру, состоящую из обычного сенсора и специального материала, который генерирует энергию, улавливая океаническое течение. В результате получилось устройство, которое может неделями автономно записывать данные для ученых.

Созданный девайс погружается в воду и отправляется в свободное плавание. Сбор данных осуществляется с помощью сенсора: камера фиксирует изображения с помощью светофильтра красного цвета. Для получения полной картины на изображение накладывается синий и зеленый светофильтры. Ученые объяснили, что зашифрованные фотографии отправляются на поверхность с помощью радиосигнала и поступают на приемник.

По слова специалистов, мировой науке необходимо найти дешевый способ изучения морских глубин, так как в настоящий момент ученые владеют информацией лишь о пяти процентах океана. Проблема разработанной инженерами MIT подводной камеры заключается лишь в том, что она способна передавать данные на расстоянии до 40 метров. Однако команда ученых намерена улучшить характеристики своего изобретения.

В начале сентября представители организации OceanGate Expeditions отчитались, что сняли затонувший «Титаник» в разрешении 8K. На видео показали 90-килограммовую якорную цепь, левый якорь, паровой котел и прочие элементы корабля.

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Андрей Ставицкий
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