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Раскрыты подробности об оружии стрелявшего в военкомате россиянина

Baza: устроивший стрельбу в военкомате Усть-Илимска россиянин использовал обрез

Кадр: фильм «Брат»

В Усть-Илимске 25-летний россиянин устроивший стрельбу в военкомате при нападении использовал обрез. Подробности в понедельник, 26 сентября, Telegram-каналу издания Bazа раскрыл очевидец происшествия.

По словам свидетеля, стрелок спокойно прошел внутрь, у него лишь проверили повестку и сделали соответствующую пометку в журнале. «Оружие у него было как из "Брата-2", очень похоже, типа обрез самодельный», — приводит издание слова очевидца.

Ранее 26 июля сообщалось, что в Иркутской области мужчина устроил стрельбу в военкомате в городе Усть-Илимск и ранил военкома. Пострадавший находится в больнице. Врачи борются за его жизнь.

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Владимир Седов
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