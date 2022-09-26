Раскрыты подробности об оружии стрелявшего в военкомате россиянина

Baza: устроивший стрельбу в военкомате Усть-Илимска россиянин использовал обрез

В Усть-Илимске 25-летний россиянин устроивший стрельбу в военкомате при нападении использовал обрез. Подробности в понедельник, 26 сентября, Telegram-каналу издания Bazа раскрыл очевидец происшествия.

По словам свидетеля, стрелок спокойно прошел внутрь, у него лишь проверили повестку и сделали соответствующую пометку в журнале. «Оружие у него было как из "Брата-2", очень похоже, типа обрез самодельный», — приводит издание слова очевидца.

Ранее 26 июля сообщалось, что в Иркутской области мужчина устроил стрельбу в военкомате в городе Усть-Илимск и ранил военкома. Пострадавший находится в больнице. Врачи борются за его жизнь.