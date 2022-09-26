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Глава Удмуртии рассказал о состоянии пострадавших при стрельбе в ижевской школе

Глава Удмуртии: пострадавшие при стрельбе в школе находятся в среднем и тяжелом состоянии

Фото: Сергей Кузнецов / РИА Новости

Пострадавшие при стрельбе в ижевской школе № 88 находятся в среднем и тяжелом состоянии. Об этом рассказал глава Удмуртии Александр Бречалов, передает ТАСС.

По его данным, погибли 13 человек, среди которых девять детей и четверо взрослых. Ранения получили 23 человека.

Бречалов подчеркнул, что пострадавшим уже провели операции. В ходе оказания им помощи проблем с донорской кровью и лекарствами не возникало. Кроме того, из Казани в Ижевск вылетел борт с врачами и дополнительными медицинскими средствами.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал произошедшее террористическим актом и добавил, что президент Владимир Путин глубоко скорбит в связи с гибелью людей. Он также заявил о необходимости проверить соблюдение мер безопасности в российских школах.

О стрельбе в ижевской школе № 88 стало известно утром 26 сентября. Преступник в черном костюме ворвался в учебное заведение во время уроков, убил охранника и открыл огонь по детям, после чего покончил с собой.

Нападавший оказался бывшим учеником этой школы 1988 года рождения. Мужчина был вооружен двумя травматическими пистолетами, переделанными под стрельбу боевыми патронами, сообщил глава комитета Госдумы по информполитике Александр Хинштейн.

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Константин Лысяков
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