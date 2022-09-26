Иностранные наблюдатели высказались об организации референдума в Запорожье

Иностранные наблюдатели положительно оценили организацию референдума в Запорожской области

Организация референдума о присоединении к России выполнена на высоком уровне, местные жители ожидают позитивных изменений после подведения его итогов. О ходе электорального процесса и высокой безопасности на избирательных участках в Запорожской области рассказали иностранные наблюдатели — бразилец Энрике Домингес и немец Патрик Вааб, сообщает ТАСС.

«Для нас, международных наблюдателей, абсолютно очевидно, что эти люди хотят голосовать, что они ждали этого долгое время. Процесс в целом проходит хорошо, люди приходят и уходят с участков безопасно и свободно. Нам видно, что люди делают все добровольно, на них не давят», — высказался Домингес. Он добавил, что считает референдум легитимным, несмотря на отказ западных стран признать результаты.

«В прошлом году я навестил друзей в западной части Украины и обнаружил, что реальность жизни в разных частях Украины сильно отличается от того, что рассказывают общественности немецкие СМИ, и именно по этой причине у меня возникла идея написать книгу [о конфликте на Украине]», — рассказал Вааб. По его мнению, референдумы в Запорожье являются примером настоящей демократии.

Иностранные наблюдатели также отметили, что не видели ни одного случая принуждения местных жителей к голосованию.

Ранее наблюдатель за электоральным процессом из Франции Эммануэль Марк Андре Леруа заявил, что референдумы проходят легитимно, в соответствии с нормами международного права и выражают волю жителей этих регионов.

23 сентября в ДНР и ЛНР, а также в Запорожской и Херсонской областях стартовали референдумы по вопросу присоединения к России в качестве субъектов. Они продлятся до 27 сентября включительно.