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Шольца вывело из себя заявление МИД Украины про страх Берлина

The New York Times: Шольца вывели из себя слова Кулебы про неотправленные Украине танки

Фото: Fabian Bimmer / Reuters

Немецкий канцлер Олаф Шольц с раздражительностью оценил слова главы МИД Украины Дмитрия Кулебы, который успел удивиться нежеланию Берлина поставлять танки в республику. Об этом пишет The New York Times.

По словам канцлера ФРГ, лидерство не означает, что необходимо сделать все, о чем просят партнеры. «Лидерство заключается в том, чтобы принимать правильные решения и быть очень сильным. И это то, что я делаю», — заявил Шольц.

Ранее глава МИД Украины заявил, что его разочаровывают сигналы из Германии, которые касаются касаются поставок танков Leopard и боевая машина пехоты (БМП) Marder. Он сообщил, что не видит ни единой причины для отказа от поставок — «только абстрактные страхи и оправдания».

17 сентября президент Украины Владимир Зеленский посчитал, что отказ Берлина поставлять в республику танки может быть вызван определенными барьерами из-за «нацистского прошлого» ФРГ. По его мнению, «нацистские отголоски» мешают Германии добросовестно передавать Украине все, что та хочет.

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Варвара Кошечкина
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