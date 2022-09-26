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Полицейский поселил в участке огромную улитку для успокоения нервов

В Великобритании полицейскому разрешили поселить в участке улитку для успокоения нервов

Фото: Zdeněk Macháček / Unsplash

В графстве Уэст-Мидлендс, Великобритания, сотруднику полиции разрешили поселить на рабочем месте огромную улитку. Об этом сообщает The Mirror.

Для успокоения нервов недавно устроившийся на работу полицейский принес в участок питомца — 20-сантиметровую улитку, живущую в картонной коробке с отверстиями для доступа воздуха. Появление улитки вызвало противоречивую реакцию у его сослуживцев. Одни дали ей кличку Сид, другие в частном порядке пожаловались начальству.

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Руководство проигнорировало жалобы и разрешило полицейскому оставить Сида, сославшись на политику помощи новым сотрудникам и заботу об их психологическом состоянии. По той же причине другой сотруднице полиции позволили накрывать голову одеялом, чтобы снизить тревожность.

Позднее улитка умерла, а ее владелец уволился из полиции.

Ранее сообщалось, что в США в полицейскую машину забрались козы и съели важные бумаги. На видеозаписи, которую сделал помощник шерифа, видно, как одна коза стоит на капоте автомобиля, а вторая жует документы в салоне.

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Алиса Дмитриева
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