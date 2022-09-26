Четырнадцатилетнего российского теннисиста отстранили из-за мельдония

Четырнадцатилетнего российского теннисиста отстранили на девять месяцев из-за мельдония

Четырнадцатилетнего российского теннисиста отстранили из-за употребления мельдония. Об этом сообщается на сайте органа по борьбе с негативными явлениями в теннисе (ITIA).

Изначально дисквалификация спортсмена должна была быть рассчитана на два года, однако игрок классифицируется как защищенное лицо из-за своего возраста, поэтому будет отстранен на девять месяцев.

Теннисист получил положительную допинг-пробу в январе 2022 года. Образец был отправлен в аккредитованную Всемирным антидопинговым агентством (WADA) лабораторию, которая обнаружила присутствие мельдония в образце пробы А. Позже наличие препарата было подтверждено в образце В.

Мельдоний, широко использовавшийся российскими спортсменами, попал в список запрещенных WADA с 1 января 2016 года. В начале того же года ряд отечественных атлетов, включая теннисистку Марию Шарапову, получили дисквалификации после проваленных допинг-проб, показавших наличие в организме этого препарата.

