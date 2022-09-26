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Минобороны заявило о потере ВСУ более 120 бойцов под Харьковом

Минобороны заявило о потере ВСУ более 120 бойцов после удара России по базам под Харьковом

Фото: Кирилл Нортон / РИА Новости

Российские войска нанесли массированный огневой удар по временным базам 14-й механизированной и 95-й десантно-штурмовой бригад Вооруженных сил Украины (ВСУ) возле населенных пунктов Сеньково и Червонный Оскол в Харьковской области. Об этом в понедельник, 26 сентября, журналистам заявил официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

По его словам, в результате атаки Вооруженных сил (ВС) России противник потерял более 120 бойцов убитыми и раненными, а также 15 единиц военной техники.

Конашенков также добавил, что российская авиация нанесла удар по пунктам временной дислокации «Иностранного легиона» и подразделений ВСУ в районе Святогорска в Донецкой народной республике, уничтожив до 100 бойцов противника.

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По данным Минобороны, всего с начала спецоперации ВС России уничтожили 5904 единицы военной автомобильной спецтехники, 3417 орудий полевой артиллерии и минометов, 845 боевых машин реактивных систем залпового огня, 5114 бронемашин, 377 зенитных ракетных комплексов, 2087 беспилотников, 302 самолета и 155 вертолетов ВСУ.

Ранее глава Минобороны России Сергей Шойгу заявил, что с 24 февраля потери Украины составили уже порядка 100 тысяч человек убитыми и раненными. При этом на момент начала спецоперации численность ВСУ достигала 201-202 тысяч человек. «Это половина армии потеряна», — подчеркнул министр.

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Константин Лысяков
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