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В WhatsApp появится новая функция

В WhatsApp появится возможность добавлять к документам описание перед отправкой

Фото: Keystone Press Agency / Globallookpress.com

В популярном мессенджере WhatsApp появится новая функция, связанная с документами. Об этом рассказали специалисты портала WABetaInfo.

В новом обновлении бета-версии мессенджера для Android 2.22.21.2 появится возможность добавлять к документам описание перед отправкой. Отмечается, что соответствующая функция также находится в стадии разработки для бета-версии WhatsApp для пользователей iOS.

Кроме того, новая опция даст пользователям iOS возможность предварительно просмотреть файл перед отправкой сообщения. «Благодаря этой функции можно будет быстро найти определенный документ, введя его подпись в текстовое поле поиска», — отметили эксперты WABetaInfo. Аналогичная функция пока недоступна для бета-тестеров мессенджера на базе Android.

Ранее пользователей WhatsApp, которые переживают за то, что их переписку могут прочитать посторонние люди, призвали обратить внимание на два пункта в настройках приложения. Юзерам рекомендовали ставить блокировку в приложении, а также включить функцию самоуничтожающихся сообщений.

До этого стало известно, что пользователи мессенджера в скором времени смогут создавать персонализированные аватары и делать с ними наборы стикеров. Сообщалось, что стикеры можно будет отправлять в чаты и групповые беседы.

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Олег Давыдов
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