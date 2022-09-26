Путин заявил о необходимости уважения к России со стороны Европы

Путин на встрече с Лукашенко заявил, что Европа должна относиться к России с уважением

Европа должна относиться к России с уважением. Об этом заявил президент России Владимир Путин на встрече со своим белорусским коллегой Александром Лукашенко, его цитирует ТАСС.

Российский президент высказался об уважении к стране после слов Лукашенко о том, что будущее Европы — вместе с Россией и Белоруссией. «И [надо] с уважением к нам относиться», — сказал глава государства.

Путин в понедельник, 26 сентября, проводит в Сочи встречу с белорусским коллегой Александром Лукашенко. На ней президент России предложил обсудить экономику и ситуацию в регионе.

Ранее глава государства назвал смертельную опасность для России. По его словам, для страны опасно ослаблять суверенитет даже на время.